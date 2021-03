Mannen gedragen zich verdacht in de buurt van kinderen in Bladel, Eindhoven en Veldhoven

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Bij de politie zijn vier meldingen binnengekomen van verdachte situaties waarbij één of twee mannen zich verdacht lijken te gedragen op plekken waar kinderen samenkomen. Het gaat om twee situaties in Bladel en één in Veldhoven en Eindhoven. ‘Deze signalen nemen we uiteraard heel serieus.’

De politie onderzoekt de meldingen en houdt extra toezicht op de gemelde locaties. “Daarbij staan we actief in verbinding met lokale veiligheidspartners zoals gemeenten. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken”

Man ten onrechte verdacht

“In berichten die op social media circuleren wordt een man met auto in beeld gebracht. Daarbij wordt gesuggereerd dat hij bij deze meldingen betrokken is. Uit ons onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is. Wij benoemen dit nadrukkelijk om te voorkomen dat hij onterecht met de meldingen in verband wordt gebracht”, meldt de politie.

