Wie heeft kinderboeken voor minibieb van Sjoerd? 'Gaan als een tierelier'

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond: minibibliotheken. Aan de straat, langs de weg: kasten vol met boeken. Om gratis mee te nemen of om te lenen. Ondanks smartphones en ander digitaal vertier lijkt het lezen van een boek bezig met een comeback. Dat merkt ook Sjoerd van Lonkhuizen in Breda: "Vooral de kinderboeken gaan als een tierelier."

Twee boekenkasten langs het wandelpad aan het riviertje Aa of Weerijs in de Bredase wijk Heuvel. De ene kast is voor volwassen, de andere voor kinderen. En juist die laatste raakt snel leeg. Sjoerd van Lonkhuizen is op zoek naar nieuwe voorraad.