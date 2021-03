Kat houdt gebroken staart over aan ernstige mishandeling

De kat liep door de mishandeling oa. een gebroken staart op (foto: Facebook politie Waalwijk). vergroot

Een kat is in Waalwijk zo ernstig mishandeld dat het dier een gebroken staart en mogelijk een gebroken bekken heeft opgelopen. Dat schrijft de politie Waalwijk donderdag op Facebook. De kat liep rond in de wijk Baardwijk. Mogelijk is het dier ook daar mishandeld, laat de politie weten.

Sandra Kagie Geschreven door

De mishandeling is ergens tussen 23 en 25 februari gebeurd, maar donderdag pas naar buiten gebracht.

De politie vraagt mensen het te melden wanneer ze iets gezien hebben of wanneer ze meer weten van de mishandeling.

