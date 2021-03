Botsing met 7 auto's en een motorrijder op A67 richting Eindhoven

Een ongeluk met zeven auto's en een motorrijder zorgde donderdagochtend op de A67 voor meer dan een uur vertraging in de richting Eindhoven. Het ongeluk gebeurde rond acht uur tussen de afrit Someren en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De rechterrijstrook bij knooppunt Leenderheide was in de richting Eindhoven na het ongeluk dicht. Op het hoogtepunt van de file, rond halfnegen, moest verkeer in de richting Eindhoven rekening houden met ruim een uur vertraging.