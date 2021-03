De stem van Helmond: 'Ik wil veiligheid op straat voor mijn kinderen'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Helmond is coronamoe: 'Nu halen we telkens door tot half 5, ik wil ook wel weer eens kunnen slapen'

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Helmonders zwieren van links naar rechts en zijn vooral coronamoe.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Op de manifestaties van Forum voor Democratie in Helmond en Eindhoven kwamen afgelopen weekend honderden mensen af, waaronder opvallend veel jongeren. Hoewel de coronaregels werden gehandhaafd, zijn de meningen over de manifestaties in coronatijd verdeeld.

Ook de partij zelf roept verschillende reacties op, niet in de laatste plaats onder de Helmondse jeugd. De een stemt op de partij 'omdat ze opkomen voor studenten', de ander sluit de partij juist expliciet uit omdat 'de toon en communicatie me niet aanstaan'.

"We moeten naar een directe democratie."

De geijkte thema’s zoals zorg, onderwijs, migratie en klimaat, weerklinken ook veel in de Helmondse straten. Maar ook de culturele sector komt aan de orde. "Kunst en cultuur zijn belangrijk", zegt bijvoorbeeld museummedewerker Rosie, die voor ze stemt dan ook goed kijkt naar de plannen op dat gebied.

Verder valt op dat de campagnes van de jongste partijen Helmond hebben bereikt. Zoals JA21, die vooral aanspreekt vanwege de migratiestandpunten. En Lijst 30, vanwege een programma gericht op een 'directe democratie'. De lijst, met Viruswaarheid-oprichter Willem Engel op de tweede plaats, is een afsplitsing van Vrij en Sociaal Nederland.

"Niet stemmen is geen optie."

Veel Helmonders hinken nog op twee gedachten, zoals Jan en Ria. Het stel 'zwiert van links naar rechts'. Links omdat de zorg voor minderbedeelden en ouderen beter kan, rechts omdat het immigratiebeleid strikter moet.

Meer investering in de zorg is ook belangrijk voor Robert-Jan. Maar ook veiligheid, doorgaans meer een aandachtspunt bij rechts, vindt hij urgent. "Het voelt soms niet veilig op straat. Dat wil ik anders voor mijn kinderen." Hij komt er wel uit met verschillende stemwijzers, want 'niet stemmen is geen optie'.

"Mensen met een beperking zijn een vergeten groep."

Anderen zijn meer uitgesproken. "Ik ga links stemmen", zegt bijvoorbeeld Joost. Toch staat de politiek ver van hem af, hij voelt zich er niet bij betrokken. Daarom kijkt hij maar naar de grote lijn: links of rechts: "En dan ben ik meer links."

Hij is progressief en een globalist: "Ik ben meer van vooruitdenken dan van behouden. En van het openstaan voor alle groepen, waaronder migranten." En óók hij ziet graag meer aandacht en geld naar de gezondheidszorg gaan, met name naar mensen met een beperking. "Dat is nu een vergeten groep."

Het zwiert in Helmond dus van links naar rechts. Maar wat elke keer terugkomt is corona: veel Helmonders zijn de maatregelen zat. Vooral de avondklok zit mensen dwars. "We zitten de hele avond binnen", zegt een jongere. "Daarom halen wij nu maar de hele nacht met elkaar door. Maar ik wil ook wel weer eens slapen."

