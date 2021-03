Busje waait op zijn kant op Moerdijkbrug

Een busje op de Moerdijkbrug is donderdagochtend op zijn kant gewaaid. In het hele land komen zware windstoten voor. Het KNMI waarschuwt ervoor dat de piek nog moet komen. Deze ligt rond het middaguur.

In onze provincie geldt net als in de rest van het land code geel vanwege zware windstoten. De waarschuwing geldt in elk geval tot vijf uur donderdagmiddag. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben in onze provincie een kracht tot negentig kilometer per uur.