Kapper Jan is 82 maar knipt, kamt en föhnt er nog lustig op los

De 82-jarige kapper Jan Joosen uit Teteringen krijgt er geen genoeg van. Al 65 jaar knipt hij met plezier zijn klanten, waarvan er sommigen ook al meer dan 50 jaar komen. Ook de coronacrisis houdt Jan niet tegen, want de kapper knipt, kamt en föhnt er weer lustig op los nu het weer mag.

Geschreven door

Jan Joosen heeft er na al die jaren nog steeds lol in. Lang of kort haar, hij heeft alle modegrillen wel voorbij zien komen. Vooral de interactie met zijn klanten vindt de kapper belangrijk. Hij tapt met regelmaat een mop en kletst vooral heel veel. Het liefst over sport en dan met name over wielrennen. Maar eigenlijk kan Joosen overal inmiddels wel over mee praten.

"Ik weet precies welke klant wat wil", zo zegt hij. "De een praat graag over duiven en de ander juist over voetbal. Dat moet je als kapper allemaal weten hoor!"

"Als ik geen heg kon knippen, kon ik ook geen mensen knippen."

Jan begon ooit als leerling-kapper in Rijsbergen. Het was kapper Huijbregts die hem de fijne kneepjes van het vak leerde, al hield die er wel een onorthodoxe stijl van lesgeven op na. "Het leek wel of ik op de land- en tuinbouwschool zat", zo herinnert de 82-jarige zich. "Hij stuurde me namelijk op mijn eerste dag met een heggeschaar de tuin in. Als ik geen heg kon knippen, kon ik ook geen mensen knippen zo was zijn redenatie. Dat ging gelukkig goed."

Na wat korte omzwervingen kwam Jan na zijn opleiding al snel in Teteringen terecht waar hij samen met zijn vrouw Egy de kapperzaak van haar ouders overnam. Het aantal klanten dat daar op de kappersstoel zat, is ontelbaar. Waar Egy nu alleen nog af en toe vriendinnen knipt, geeft Jan nog dagelijks gas.

"Sommige klanten zaten hier vroeger als kind al op de kinderstoel te blèren", vertelt kapper Jan. "En die komen hier nog steeds en nu ook met hun eigen kinderen. Nou zitten die weer in die kinderstoel te blèren, haha."

"Het is hier een vrolijke boel, het liefst vertelt Jan moppen."

Kapper Joosen is een begrip in Teteringen, maar ook hij moest lange tijd dicht vanwege de coronacrisis. Gelukkig zijn de kapperszaken weer open. "Ik vind het fijn voor Jan dat hij weer kan knippen, want hij doet het zo graag", vertelt vrouw Egy. "Juist het contact met de mensen vindt hij heel fijn. En het liefst vertelt hij dan moppen. Het is hier altijd wel een vrolijke boel hoor!"

Kapper Jan vertelt zijn mop van de dag:

