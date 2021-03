Hondje dat tragisch ongeluk Schijndel overleefde, is bij familie

Het hondje dat woensdagavond een tragisch ongeluk in Schijndel overleefde, is bij familieleden. De twee baasjes van het diertje kwamen om het leven. Het hondje bleef ongedeerd. Dat laat de dierenambulance Brabant Noord-Oost weten.

“Het heeft wel impact gehad. Gisterenavond was het hondje geschokt en beduusd. Maar ze is weer goed bekomen.” Het blijft een volwassen hond met de naam Sarah. Het dier is donderdag opgehaald door familieleden.

Of de hond ook bij hen blijft is onduidelijk. “Het hondje is natuurlijk van de familie dus zij zijn verantwoordelijk voor wie de hond uiteindelijk in huis neemt”, aldus de woordvoerder.