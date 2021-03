Man die zoontje (6 maanden) doodschudde moet 8 jaar de cel in

Een man van 38 uit Rosmalen moet acht jaar de cel in voor doodslag op zijn zoontje. Hij schudde het jongetje van zes maanden in juni 2019 hard door elkaar. Het kindje overleed aan zwaar hersenletsel. Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder negen jaar cel, de rechtbank legt nu acht jaar op. Daar wordt het voorarrest van afgetrokken.

De vader ontkende tijdens de zitting twee weken alle beschuldigingen en ook zijn vrouw zei in een emotionele verklaring dat ze in zijn onschuld gelooft.

Dat de vader geen openheid van zaken gaf, wordt hem door de rechter zwaar aangerekend. 'Hierdoor laat hij niet alleen de rechtbank, maar ook de moeder van de baby (zijn partner) en andere naasten in het duister tasten over wat er met het kind is gebeurd', liet de rechtbank bij de uitspraak weten.