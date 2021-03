Ophef om D66-posters op oud-gerechtsgebouw in Tilburg

De posters van D'66 op het voormalig kantongerecht (foto: Agnes van der Straaten). vergroot

Een groot aantal verkiezingsposters met daarop D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is donderdag van het voormalige kantongerecht aan de Schouwburgring in Tilburg afgehaald. Het gebouw, nog steeds in bezit van het Rijk, wordt verhuurd door een antikraak-organisatie aan burgers. Een aantal Tilburgers, onder wie LST-voorman Hans Smolders, had geprotesteerd tegen verkiezingsposters op een overheidsgebouw.

Smolders noemt het niet handig om op een overheidsgebouw verkiezingsposters te hangen, zegt hij op zijn Facebookpagina. "Zo'n gebouw moet neutraliteit uitstralen, ook als het leegstaat. Veel mensen weten niet dat het kantongerecht verhuisd is naar de Piusstraat. Met de D66-posters is de neutraliteit ver te zoeken." Donderdag zijn de posters weggehaald.

Kantongerecht is verhuisd

In juli 2020 heeft de rechtbank het pand verlaten. Sindsdien staat het in de verkoop. Ondertussen is een aantal ruimtes in het gebouw verhuurd door Villex, een bedrijf dat het beheer van lege gebouwen op zich neemt. Volgens een woordvoerder van Villex is het aan individuele burgers verhuurd. Zij waren niet bereikbaar voor commentaar. Villex weet niet wie de posters heeft opgehangen.

