Tilburgse ‘sleutelfiguur' (37) in kinderporno-onderzoek opgepakt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 37-jarige Tilburger is afgelopen maandag opgepakt in een onderzoek naar kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt de man gezien als een belangrijk sleutelfiguur in verspreiding van kinderporno op het darkweb. Het OM noemt de aanhouding ‘een belangrijke stap’.

De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het bezit en verspreiden van kinderporno. Volgens het OM zou hij via forums en chatrooms op het darkweb kinderporno hebben verspreid en dat als moderator op fora voor anderen mogelijk hebben gemaakt.

Man waarschuwde andere gebruikers voor politie

Volgens het OM adviseerde de man andere gebruikers van het forum over waar kinderporno op het darkweb te vinden was en hoe ze veilig kinderporno konden delen en downloaden. Ook waarschuwde hij andere gebruikers voor de politie en informeerde hij hun hoe zij hun identiteit konden verhullen. Met andere gebruikers sprak hij over seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Het OM zegt dat de man nauwe contacten had met sleutelfiguren van andere kinderporno-sites.

De man wist zijn ware identiteit goed verborgen te houden door verschillende nicknames, een online bijnaam, te gebruiken. Bij de aanhouding afgelopen maandag is beslag gelegd op computers, digitale gegevensdragers, administratie en ‘andere goederen die in relatie kunnen worden gebracht met de verdenking’.

Het onderzoek naar de man is nog volop bezig. Hij zit voor in ieder geval twee weken in de cel.

