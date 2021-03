Baby in het ziekenhuis nadat ze gewond raakte door omgewaaide boom

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

De baby die donderdagmiddag gewond raakte door een omvallende boom op het Hinthamereinde in Den Bosch, ligt ter observatie in het ziekenhuis. Ze hield aan het ongeluk een bloedneus over. Haar moeder heeft haar onderbeen gebroken. Een andere vrouw die bij de moeder en het kindje was, raakte niet gewond.

De grote boom, die langs de Zuid-Willemsvaart staat, was een zogenoemde ‘attentieboom’. Volgens de gemeente worden dat soort bomen jaarlijks extra gecontroleerd. De laatste controle was afgelopen december. Daarbij werd plaatselijk wortelrot en een zwam gevonden op de stam, maar dat was volgens de gemeente geen reden om de boom weg te halen.

Andere slechte bomen mogelijk gekapt

Er wordt onderzocht of langs de Zuid-Willemsvaart en op andere plekken in de gemeente bomen staan die er hetzelfde aan toe zijn als de omgevallen boom. Als dat zo is, wordt de boom mogelijk gekapt.

