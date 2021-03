Oogchirurg Chantal gaat proberen een blinde zeeleeuw weer te laten zien

Chantal van Schaik uit Oosterhout (rechts) tijdens een eerdere operatie. vergroot

Chantal van Schaik uit Oosterhout staat als specialist oogheelkunde voor een bijzondere klus. Donderdag zet ze koers richting Duitsland waar ze zeeleeuw Fine aan haar ogen opereert. Van Schaik hoopt dat het blinde dier na de ingreep weer kan zien.

Joris van Duin Geschreven door

Wit uitgeslagen zijn de ogen van zeeleeuw Fine, die verblijft in dierentuin 'Zoom Erlebniswelt' in Gelsenkirchen. Haar zicht is volledig vertroebeld door staar en Chantal van Schaik kan daar iets aan doen.

Zij werkt als specialist oogheelkunde bij dierenkliniek Veterinaire Specialisten in Vught. Haar 'normale' clientèle bestaat vooral uit honden, katten en heel soms een konijn. In Vught voeren ze operaties uit die ‘gewone’ dierenartsen niet kunnen doen. "We hebben hier net als in een normaal ziekenhuis een radioloog, internist, cardioloog, een weke-delenchirurg en een orthopeed", vertelt de Brabantse. En Van Schaik dus als oogarts. Zoals zij zijn er in Nederland slechts acht.

"In dierentuinen helpen we vaak grote of zware dieren."

Het zijn aparte karweien zoals deze die haar bijblijven. Want niet alleen huisdieren krijgen zichtproblemen door ouderdom, of zien na een ongeluk of gevecht beperkt. Dat geldt ook voor dolfijnen in het Dolfinarium of gorilla’s en neushoorns in Beekse Bergen. Twee jaar geleden nog hielp Van Schaik een zeeleeuw met staar van het safaripark.

Zo kwam dierentuin Zoom Erlebniswelt uit Gelsenkirchen bij haar op de lijn. Daar zitten ze in hun maag met de blinde Fine, een Californische zeeleeuw van 2 meter lang, 100 kilo zwaar en 7 jaar oud. Ze heeft staar aan beide ogen en ziet nu niks meer. “De Duitse dierentuinarts had contact met die van Beekse Bergen. Die verwees hem door naar mij.” En dus rijdt Van Schaik donderdag met twee assistenten en de Beekse Bergen-arts naar onze oosterburen.

Zeeleeuw Fine wordt aan staar geopereerd door chirurg Chantal van Schaik uit Oosterhout. vergroot

Nog voor de Brabantse donderdag een vinger uitsteekt is er een hele operatie op gang gekomen. Een kat of hond luistert vaak gewoon en is qua formaat en gewicht minder log dan zeeleeuw Fine. Van Schaik: “In dierentuinen helpen we vaak grote of zware dieren. Die zijn er lang niet altijd in getraind om bijvoorbeeld hun kop naar beneden te houden, zodat ik op mijn gemakje kan zien wat er aan de hand is.”

"We doen ook vaak ooglidcorrecties, Maar nee, niet voor de mooiheid."

Als eerste krijgt Fine een verdoving. Daarna wordt ze buiten bewustzijn op een brancard gehesen en naar de operatiekamer gebracht. “Daar gaat ze met een tube in haar bek onder narcose. Pas als ze écht ‘weg’ is, kan ik haar opereren. Je wilt natuurlijk niet dat zo’n zwaar dier halverwege de operatie gaat bewegen. Dat kan gevaarlijk zijn. De ingreep zelf duurt misschien 2,5 uur, maar alles eromheen zeker het dubbele.”

Het helpen van dieren geeft Van Schaik veel voldoening. Ze voert vijf tot zes operaties per week uit. "Ze komen hier vaak binnen met een een gescheurd hoornvlies, staar of erfelijke oogafwijkingen. We doen ook ooglidcorrecties", zegt de arts. "Nee, niet voor de mooiheid. Dat is verboden. Maar soms krullen oogleden naar binnen en beperkt dat het zicht”, vult ze snel lachend aan.

Of het dan een gorilla, hond of zeeleeuw is die voor haar neus ligt, dat maakt Van Schaik niets uit. "Als ze na de operatie weer kunnen zien, ben ik tevreden."

Chantal van Schaik uit Oosterhout tijdens een eerdere operatie. vergroot

