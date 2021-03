Dronken automobilist veroorzaakt ravage in Roosendaal

Een dronken automobilist heeft donderdagavond voor een ravage gezorgd in Roosendaal. Op de kruising van de Van Beethovenlaan met de Strausslaan botste hij tegen een stoplicht, vervolgens kwam de auto op z’n kant terecht.

De automobilist werd in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken en werd hij aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot: de man verzette zich flink, waarbij agenten dreigden pepperspray te gebruiken, zegt een getuige.