Hier kun je volgende week stemmen in Brabant

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen komende week hebben Eindhovenaren de minste keus uit stemlokalen. Daar zijn er nog geen drie beschikbaar per 10.000 stemgerechtigden. Dat meldt het datapersbureau LocalFocus na een analyse van gegevens van de Open State Foundation, een onafhankelijke stichting die zich toelegt op 'het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie'.

Nederlanders kunnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart op 9200 locaties hun stem uitbrengen. Vroegstemmers kunnen maandag 15 en dinsdag 16 maart terecht bij zo'n 1600 stemlokalen. In totaal zijn er 9600 stemlokalen verspreid over het land waar mensen een of meerdere dagen kunnen stemmen. Dat is een toename ten opzichte van de 9100 locaties waar mensen terecht konden bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017.