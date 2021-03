Onstuimig weekend met windstoten en pittige buien met hagel en onweer

Foto: Ab Donker vergroot

Weerplaza waarschuwt voor onstuimig weer en buien met hagel en onweer. Volgens weerman Alfred Snoek kunnen we vanaf vrijdagmiddag krijgen we te maken met buien: "En dat kunnen best pittige exemplaren zijn, met windstoten."

"We begonnen deze vrijdag nog mooi, met droog weer in heel de provincie", vertelde Alfred in Wakker! op Omroep Brabant. "Er was ook ruimte voor wat zonneschijn. Maar rond acht uur bevonden zich al buien boven de Noordzee en die trekken vrij snel onze kant op. Later in de ochtend bereiken de eerste buien het westen van de provincie en 's middags breiden die buien zich over de hele provincie uit. En dat kunnen best pittige buien zijn, met windstoten erbij en zelfs hagel en onweer sluit ik niet uit."

Onstuimig

In de middag zien we tussendoor ook nog wel af en toe de zon. "Maar het is allemaal niet meer zo overtuigend. De temperatuur komt uit op maximaal 9 graden. Ook buiten de buien om zal de wind wat aantrekken."

Vrijdagavond wordt het even droog, maar 's nachts gaat het opnieuw regenen en zaterdag wordt weer getekend door buien en windstoten. Ook dan zijn hagel en onweer mogelijk. Zondag moeten we ook rekening houden met buien. "Maar dan staat er wel wat minder wind. Die dag zou je kunnen omschrijven als net iets minder onstuimig."

Lenteweer

Wie hoopt op lenteweer, moet nog even geduld hebben. Volgende week wordt het volgens Alfred wel wat minder nat. "Maar de temperatuur blijft aan de magere kant. Lenteweer zit er volgende week nog niet in."

