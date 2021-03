'Shirt uit, wegwezen!' Ralf Seuntjens naar NAC, fans van De Graafschap willen hem niet meer

Ralf Seuntjens krijgt veel over zicht heen sinds hij tekende bij NAC Breda (foto: Orange Pictures). vergroot

Fans van De Graafschap zijn he-le-maal klaar met Ralf Seuntjens die aan het einde van het seizoen naar NAC Breda vertrekt. "Hij heeft niet meer voor de volle 100 procent het belang van De Graafschap voor ogen. Dan houdt het op." De Bredase spits tekende woensdag een tweejarig contract bij NAC en dat is een concurrent van De Graafschap in de strijd om promotie naar de eredivisie.

"We kunnen onderweg naar de Eredivisie geen voetballer gebruiken die op lange termijn meer baat heeft bij promotie van een andere club", is te lezen in een verklaring van supportersvereniging Brigata Tifosi. "Hoeveel toegevoegde waarde hij ook heeft gehad."

Enkeltje Breda

Om hun boodschap kracht bij te zetten, hebben de fans een boodschap achtergelaten bij de ingang van het stadion van De Graafschap: "Zonder Ralf naar het eindstation! Houdoe en bedankt!" Ook op een deur van het stadion is een boodschap bevestigd: "Verboden toegang voor onbevoegden", met daaronder een brief waarop de Graafschap-supporters aan het bestuur laten weten hoe zij over deze kwestie denken.

Met daarbij een treinkaartje: een enkele reis van Doetinchem naar Breda.

Aanvoerdersband

De Graafschap heeft na het bekend worden van de gevoelige transfer van Seuntjens naar NAC besloten de aanvoerdersband van de aanvaller af te nemen. "We hebben een indringend en uitgebreid gesprek gehad met Ralf", laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap weten. "Hij herhaalde daarin dat hij er alles aan wil doen om met De Graafschap te promoveren. Wij geloven in Ralf Seuntjens, het is nu aan hem om het te laten zien."

Maar de Brigada Tifosi zien hier niets in. "Het kan onmogelijk zo zijn dat nota bene onze aanvoerder onze promotiekansen in gevaar brengt", is te lezen in de verklaring op de website van de supportersclub. Zij vinden dat het bestuur en de technische staf van De Graafschap 'medeverantwoordelijk zijn voor het verkleinen van de promotiekansen' omdat zij niet direct afscheid willen nemen van de 'Seun of God'.

Respectloos

"Dat Ralf aangeeft voor NAC te willen gaan voetballen, is zijn goed recht", geven de fans toe. "Dat Ralf naast Bredanaar een NAC-supporter is, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar de manier waarop en de timing van dit hele gebeuren is ronduit respectloos te noemen. Laat staan dat Ralf zich na de ‘verontschuldig-video’ uitgebreid laat ontvangen bij het Rat Verlegh Stadion om zich daar vervolgens te laten bejubelen door supporters van onze grootste concurrent."

Seuntjens, die zijn overgang naar NAC 'een droom die uitkomt' noemde, heeft op de website van De Graafschap toegegeven dat hij 'iets te vreugdevol' reageerde op zijn transfer. "Ik snap de ophef ook wel, NAC is een concurrent van De Graafschap. Als ik naar een andere club was gegaan, had iedereen misschien wel gezegd: 'Prima!' Maar ik geef alles voor deze club, zo lang dat mogelijk is."

