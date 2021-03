Maaltijdbezorger geslagen nadat jongeren hem betalen met nepgeld

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het moest woensdag een normale werkavond worden voor een maaltijdbezorger in Tilburg, maar dat verliep anders. Hij overhandigde besteld eten aan een groepje jongeren, maar werd in vals geld betaald en belandde in een achtervolging, die ook nog eens eindigde in de nodige klappen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bezorger was rond zeven uur in de Corellistraat om eten te bezorgen. Bij het afleveradres wordt hij aangesproken door een groepje jongeren. De jongens zeggen dat zij de bestelling hebben geplaatst. Ze betalen het eten, maar dan ziet de bezorger dat het geld waarmee ze betalen nep is.

Na een discussie maken de jongeren zich uit de voeten. De bezorgd achtervolgt een van hen en weet hem in te halen. Maar dan begint de jongen de bezorger te slaan. Hij weet te ontsnappen en is nog altijd niet gevonden.

Signalement

De politie is dus nog naar hem op zoek. De jongen is ongeveer 16 jaar oud. Hij heeft een stevig postuur, opgeschoren haar en doorlopende wenkbrauwen. Hij droeg een zware broek en een zwarte jas aan. Hij had een iPhone met een rode achterkant.

