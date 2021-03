Johan en Dionne halen met hun theeplanten 1,5 miljoen op in Dragon's Den

Johan Jansen (foto: LocalTea). vergroot

Johan Jansen (36) en Dionne Oomen (30) hebben met hun theeplanten 1,5 miljoen euro binnengesleept in het tv-programma Dragon's Den. De twee kweken en verwerken thee in Zundert en willen hun bedrijf LocalTea nu gaan uitbreiden. Sinds de uitzending staan hun telefoons roodgloeiend. "Mijn telefoon liep vast van alle reacties die we kregen", vertelt Dionne.

Ista van Galen Geschreven door

Het bedrijf LocalTea is ontstaan nadat theeliefhebber Johan naar China reisde en de theeplant leerde kennen. "Ik leerde witte, zwarte en groene thee maken. Dat wordt allemaal van dezelfde plant gemaakt. Ik vond dat fascinerend. Wat ik proefde vond ik ook zo bijzonder, ik wilde dat meer mensen dat konden ervaren", vertelt Johan.

Eenmaal in Nederland ging hij samen met Dionne theeplanten ontwikkeln. Ze moesten zo worden geteeld dat ze ook in Europees klimaat kunnen groeien. "We experimenteerden, selecteerden en kruisten met allerlei soorten van over de hele wereld. Dat heeft wel acht jaar geduurd."

"Johan wilde dat iedereen de thee kon proeven."

Zo'n drie jaar geleden konden ze thee gaan maken. Maar Johan was toen nog niet van plan om een theeproductiebedrijf te beginnen. "Hij wilde dat iedereen die thee kon proeven, maar er was niemand die dit grootschalig oppakte. Toen zijn we dit zelf gaan doen", vertelt Dionne. In 2018 wonnen ze met hun groene thee de vierde plek in een wereldwijde theewedstrijd. "Dat was bevestiging dat we op de goede weg zaten."

Theemaker Dionne Oomen (foto: LocalThea). vergroot

Sindsdien is het snel gegaan. LocalTea is de enige theeteler in Nederland en de enige grootschalige in Europa. De thee is al te krijgen in horecagelegenheden en meerdere supermarkten. Hun planten zijn ook te krijgen in tuincentra.

Maar de twee ondernemers zijn nog lang niet klaar. "We willen nu eerst uitbreiden in Nederland, zodat alle consumenten kunnen kiezen voor een kop lokale thee. Stap twee is ons bedrijf in Europa uitbreiden: Duitsland, België en daarna Frankrijk."

"Een bod van de investeerders zagen we als een mooie bijkomstigheid."

Johan en Dionne verschenen donderdagavond in Dragon's Den. Dat is een televisieprogramma waarin beginnende ondernemers op zoek gaan naar een investeerder. Ze mogen hun idee pitchen tegenover vijf succesvolle Nederlandse zakenmensen. Als die interesse hebben, brengen ze vervolgens een bod uit.

De Zundertse telers deden mee aan het programma om te kijken hoe investeerders tegen hun bedrijf aan zouden kijken. Na hun presentatie deden drie van de vijf zakenmensen een bod. Uiteindelijk sloten ze een deal met multimiljonairs Pieter Schoen (medeoprichter Nederlandse Energie Maatschappij) en Michel Perridon (oprichter van elektronicabedrijf Trust) voor 1,5 miljoen euro. In ruil daarvoor krijgen de investeerders een bedrijfsaandeel van zestien procent.

Johan Jansen tussen de theeplanten (foto: LocalThea). vergroot

Dit hadden de theeproducenten niet verwacht. "We gingen er nuchter in. We wilden vooral wat meer bekendheid. Als ze echt een bod zouden doen, zou dat een mooie bijkomstigheid zijn", zegt Johan. Dionne vult lachend aan: "Die bekendheid hebben we nu wel gekregen".

Het succes van de uitzending van donderdagavond maakt veel reacties los in de omgeving van Johan en Dionne. "We zijn tot een uur 's nachts met onze mail bezig geweest. Het was niet bij te houden. Op onze site kregen we opeens honderdduizend hits in een seconde."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.