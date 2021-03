Voor de topper PSV-Feyenoord moet Roger Schmidt één moeilijke keuze maken

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV zit op dit moment in een comfortabele zetel voor plek twee en kijkt stiekem zelfs nog omhoog naar koploper Ajax. Maar de ploeg van trainer Roger Schmidt mag geen misstappen meer begaan. Te beginnen met de topper van zondag tegen Feyenoord, waar de Duitse trainer één lastige keuze te maken heeft.

Job Willemse Geschreven door

De afgelopen wedstrijden stond Olivier Boscagli namelijk op het middenveld in plaats van centraal achterin. Zijn plek in de defensie van PSV werd ingenomen door de ervaren Nick Viergever en hoewel PSV niet wist te winnen van onder meer Ajax en Olympiakos, was het spel van de Eindhovenaren wel degelijk beter dan daarvoor.

Boscagli speelde op het middenveld door de schorsing van Sangaré en de blessure van Rosario. Maar nu is dat duo weer terug en dus staat Schmidt voor een lastige keuze. Of vasthouden aan de basiself van nu, of toch terugvallen op hoe het eerst was, dus met Rosario en Sangaré op het middenveld en Boscagli weer een linie naar achter.

"Als we scherper zijn en fysieker verdedigen, wordt de kans vele malen groter dat we zondag winnen.”

“Dat is wel een moeilijke keuze”, stelde Schmidt op de persconferentie voorafgaand aan de topper met Feyenoord. “Boscagli deed het goed tegen Ajax en Olympiakos op het middenveld. Maar achterin was hij ook goed. Het is een moeilijke keuze, ook omdat Viergever het achterin goed heeft gedaan.”

vergroot

De ervaren Viergever (31) liet afgelopen weken zijn waarde zien met zijn solide stijl van verdedigen en coaching van achteruit. Iets wat tegen Feyenoord alleen maar van pas kan komen, aangezien PSV in De Kuip in het mes van de Rotterdammers liep en met een 3-0 achterstand de kleedkamer moest opzoeken.

“We moeten beter met onze eigen kansen omgaan en defensief moet het ook beter”, geeft Schmidt toe. “Onze restverdediging was tegen Feyenoord niet goed en rondom de zestien moeten we scherper zijn en fysieker verdedigen. Als we dat zondag kunnen, wordt de kans vele malen groter dat we gaan winnen.”

"De situatie tussen mij en de scheidsrechter is niet belangrijk.”

Komende zondag is Bas Nijhuis de leidsman in Eindhoven. De laatste keer dat Nijhuis PSV floot, was Schmidt na afloop furieus op de scheidsrechter uit Twente en riep hij onder meer dat hij nooit meer met Nijhuis wilde praten. Schmidt wilde er vrijdagmiddag niet te veel woorden aan vuil maken.

“Ik wil er niet op reageren. Ik heb al gezegd wat ik wilde zeggen en dat is achteraf gezien te veel geweest. Ik moet me focussen op de wedstrijd en het team op de beste manier voorbereiden op Feyenoord. De situatie tussen mij en de scheidsrechter is niet belangrijk.”

Schmidt kreeg uit de ziekenboeg wel goed nieuws. PSV kan tegen Feyenoord wellicht weer beschikken over Cody Gakpo. De Eindhovenaar ligt er al een tijdje uit met een enkelblessure, maar heeft deze week weer met de groep meegetraind. “Het ziet er goed uit. Maar we wachten de laatste twee trainingen nog af om te bepalen of hij ook daadwerkelijk bij de selectie zit zondag. Maar het mag duidelijk zijn dat we hem er graag bij hebben.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.