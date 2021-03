Strijd tegen grote varkensstallen bij De Kampina krijgt niet genoeg steun in de Staten

Archieffoto. vergroot

De grote varkensstallen die varkensboer Johan van Hal in Oirschot aan de rand van natuurgebied De Kampina wil bouwen, blijven de gemoederen bezighouden op het provinciehuis. Oppositiepartijen GroenLinks, D66, de PvdA en de SP vroegen in een motie 'alle mogelijke juridische middelen' in te zetten om de bouw van de stallen tegen te houden. Het voorstel kreeg niet genoeg steun.

De boer heeft in januari groen licht gekregen van de Raad van State. Natuurliefhebbers blijven protesteren omdat de nieuwe stallen voor extra stikstof in De Kampina gaan zorgen.

16.000 varkens

Over de bouw van de drie stallen voor in totaal bijna 16.000 varkens wordt al sinds 2010 gediscussieerd. Natuurmonumenten, de eigenaar van De Kampina, en de Brabantse Milieu Federatie voeren al sinds die tijd bezwaarprocedures.

In januari deed de Raad van State uiteindelijk uitspraak. Door een nieuwe wet is voor deze stallen geen natuurvergunning meer nodig en kan er dus ook geen bezwaar tegen worden gemaakt. De boer zou kunnen beginnen met bouwen.

Discussie gaat door

Maar dat wil niet zeggen dat de discussie voorbij is. De provincie is medeverantwoordelijk voor De Kampina. Natuurmonumenten en De Brabantse Milieu Federatie hebben al een brief naar De Bosch geschreven dat de provincie na moet denken over een oplossing voor al die extra stikstof die straks op de heidevelden van De Kampina gaat neerdalen. Het natuurgebied staat bekend als stikstofgevoelig en heeft al te maken met een flinke overdosis.

CDA-gedeputeerde Lemkes wilde vrijdagmiddag in de Statenvergadering niet verder op het onderwerp ingaan. "Het is een langlopende en juridisch ingewikkelde zaak. We zijn druk aan het praten en studeren. Maar we moeten dit zorgvuldig doen."

