Het eerste buitenbad van Brabant is open en het water is er 25 graden warm

Het buitenbad van zwembad AquaAltena heeft een primeur in Brabant. Het is ondanks de coronacrisis opengegaan én de zwemmers stromen toe. Drie maanden na de sluiting van alle zwembaden in Nederland is het buitenbad in Altena weer open. “Het zwembad mag en kan open, omdat het om een buitensportlocatie gaat”, vertelt Frank van den Hogen van het zwembad. “We zijn de eerste in Brabant waar weer gezwommen kan worden.”

Vijf dagen hadden ze nodig om het water in het buitenbad op 25 graden te krijgen. “Dat is restwarmte van de orchideeënkwekerij die hier recht tegenover ligt”, vertelt Van den Hogen. “We kregen toestemming van de gemeente, daarna zijn we het bad gaan opwarmen en nu liggen de eerste zwemmers al in het water. Echt geweldig.”

De zwemmers zijn ook heel enthousiast dat ze weer het water in kunnen. “In Amsterdam kan je ook buiten zwemmen. Mijn man en ik zijn daar een paar keer geweest, maar dit is dichterbij en de watertemperatuur is een stuk hoger. Geweldig, dat het weer kan.”

Zwemmen in het buitenbad van AquaAltena aan de Middenweg in Andel kan alleen op reservering via de website van het zwembad.

Ook in de gemeente Breda gaat het zwemseizoen eerder van start dan gebruikelijk. De gemeente maakte vrijdag bekend dat zwembad Wolfslaar (ook een buitenzwembad) op 1 april de deuren opent.

