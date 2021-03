Van deze jonge Brabanders kun jij volgende week het vakje rood kleuren

Bram Roovers, Sanneke Vermeulen van Carline van Breugel. vergroot

Van de bijna honderd Brabanders die op een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan, zijn er slechts een handvol jonger dan 30 jaar. Veelal staan die jongeren laag op de lijst en dus hebben ze voorkeursstemmen nodig om in Den Haag terecht te komen. Drie jonge Brabanders vertellen waarom zij een rood vakje verdienen.

Carline van Breugel (26) uit Eindhoven, nummer 32 van D66

Carline van Breugel groeide op in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Later trok ze naar Amsterdam voor haar studie. Als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond ontdekte ze D66. “Het is echt een onderwijspartij en dat is voor mij heel belangrijk. Ook zet ze zich actief in voor de LHBT-gemeenschap. Omdat ik zelf biseksueel ben sprak mij dat ook aan.”

Nu staat Carline op plek 32 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Met een enorme voorkeurscampagne doet ze er alles aan om ook echt in Den Haag terecht te komen. “Ik heb honderd vrijwilligers om mij heen verzameld en ik heb denk ik wel 35.000 flyers verspreid. Ik ben heel actief op social media en ga zo veel mogelijk de straat op.”

“Mijn doel is om jongeren een stem te geven. Het perspectief van jongeren ontbreekt. We praten te weinig over het klimaat en de woningmarkt. We hebben het met corona en jongeren alleen maar over de feestjes en niet over de eenzaamheid. Door meer jonge mensen in de Kamer zorg je ook dat er meer directe inspraak is.”

Wachten op privacy instellingen...

Sanneke Vermeulen (28) uit Roosendaal, nummer 57 van de VVD

Sanneke Vermeulen uit Roosendaal had een topsportcarrière als judoka voordat ze de politiek in ging. Haar hoogtepunt was een bronzen medaille tijdens de Paralympische Spelen in China in 2008. Na haar studie werd ze actief binnen de Roosendaalse VVD, waarvoor ze nog altijd raadslid is.

“Ik wil me nu graag inzetten voor heel Nederland. Als gemeenteraadslid merk ik dat je sommige onderwerpen alleen landelijk kunt aanpakken.” Daarmee doelt Sanneke onder meer op de oververhitte woningmarkt. “Ik wil huizen voor starters en middeninkomens betaalbaar maken.”

De Roosendaalse ‘gaat helemaal voor’ de meeste stemmen. “Anders moet je ook niet op de lijst staan vind ik. Ik ga proberen zo veel mogelijk stemmen te halen voor de VVD, maar natuurlijk bij voorkeur voor nummer 57.” Haar campagne richt zich vooral op Roosendaal en omgeving. Ze houdt onder meer digitaal contact met kiezers en doet flyers in de bus.

Wachten op privacy instellingen...

Bram Roovers (21) uit Den Bosch, nummer 30 van de SP

Bram Roovers woont in Den Bosch en studeert geschiedenis in Utrecht. Hij werd al op zijn 16e lid van de SP. Hij is voorzitter van de Bossche fractie en werd eind 2019 gekozen als jongste lid van het partijbestuur van de SP.

In tegenstelling tot andere kandidaten, voert Bram bewust geen persoonlijke campagne. “Ik wil dat mensen vooral stemmen op een gedachtegoed en niet op een persoon. Als ik persoonlijk genoeg stemmen haal, maar de SP haalt geen 30 zetels, dan geef ik mijn plek aan een ander.”

Bram vindt dat hij eerst meer ervaring in het echte leven op moet doen. “Het werk in de Tweede Kamer is echt een vak. Het kijkt me gezond om eerst een paar jaar te werken en in het maatschappelijk veld te werken.” Als de SP 30 zetels haalt is het een ander verhaal: “Dan ga ik met alle liefde de Kamer in", lacht hij.

Wachten op privacy instellingen...

Ook voor deze jonge Brabanders kun je volgende week kiezen:

Lex Cornelissen (Forum voor Democratie, Eindhoven)

Arie Rijneveld (SGP, Werkendam)

Lars Hobma (JONG, Breda)

Noël Silalahi (JONG, Helmond)

Youssra Ebnolfaqih (NIDA, Roosendaal)

Rutger Hanssens (Libertaire Partij, Dorst)

Daan de Kort (VVD, Veldhoven)

Wouter Verbraak (Forum voor Democratie, Roosendaal)

Chatilla van Grinsven (Partij voor de Dieren, Rosmalen)

Stan Peters (PvdA, Den Bosch)

Tim Simons (VVD, Made)

Lees alles over de Tweede Kamerverkiezingen op onze themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.