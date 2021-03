Zo stemde Brabant tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen

Stembus wordt omgekanteld (foto: archief). vergroot

De verkiezingsweek is begonnen. Vanaf maandag zijn in verband met corona de stembussen alvast open voor kwetsbare mensen. Woensdag is de rest van de kiezers aan de beurt. De vorige Tweede Kamerverkiezingen waren in 2017. Dit is hoe Brabanders vier jaar geleden stemden.

Net als de rest van Nederland kleurde het grootste gedeelte van onze provincie in 2017 VVD-blauw. Vrijwel overal werd de partij van Mark Rutte de grootste. Toch waren er een paar uitzonderingen:

In Woudrichem werd het CDA het grootst met 20,7 procent van de stemmen.

De SGP ging er in Aalburg met de winst vandoor: 23,4 procent van de mensen stemde op de partij.

De PVV kreeg in Rucphen de meeste stemmen: 38,9 procent gaf de partij van Geert Wilders een rood vakje.

Boxmeer, de thuisstad van toenmalig SP-lijsttrekker Emiel Roemer kleurde met 27,6 procent van de stemmen rood.

Sint Anthonis liep weg met het CDA: 26,1 procent van de mensen gaf de stem aan die partij.

Bekijk hier hoe in jouw gemeente werd gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017:

Wachten op privacy instellingen...

In 2017 ging 81,27 procent van de Brabantse kiesgerechtigden naar de stembus. De rest ging niet, of bracht een blanco of ongeldige stem uit. Vooral veel West-Brabanders bleven thuis.

De gemeente waar de meeste mensen niet gingen stemmen is Tilburg. Daar bleef 24,8 procent van de stemmers thuis. Op de voet gevolgd door Rucphen waar 24,1 procent het rode potlood niet aanraakte.

Bekijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente niet stemden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Wachten op privacy instellingen...

