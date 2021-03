Coronacrisis heeft ook invloed op webcamseks, zo weet Sascha

De 35-jarige Sascha was eerst heel onzeker over haar lichaam (privéfoto). vergroot

De coronacrisis heeft ook invloed op de wereld van de webcamseks. Nu sekswerkers gedwongen duimen draaien, zoeken klanten vaker hun heil op internet. Aan de andere kant: veel mensen bekijken porno of webcamseks als ze alleen thuis zijn, maar door de lockdown komt dat veel minder voor. Webcamgirl 'Sascha Rocks' uit Budel vertelt hoe ze in dat beroep terechtkwam.

Zie ik er wel goed uit? Het was een vraag die de 35-jarige 'Sascha Rocks' uit Budel zich een paar jaar geleden regelmatig stelde. Ze was van 120 kilo naar 70 kilo gegaan en haar borsten waren na de bevalling van haar tweede zoon gaan hangen. Samen met haar partner had ze een bijzonder plan om haar weer zelfvertrouwen te geven: webcamseks.

"Ik had een hele zware periode en mijn zelfvertrouwen was compleet verdwenen. Mijn borsten waren net theezakjes. In overleg met mijn partner heb ik me laten opereren en ben ik naar maat E gegaan, maar dat verbeterde mijn zelfbeeld niet", zo legt de Budelse uit.

Om haar zelfvertrouwen terug te winnen besluit ze samen met haar partner de ingebouwde webcam van de laptop maar eens te gebruiken om een video mee te maken.

“De eerste keer was het echt een geklungel wat ik liet zien, maar het sloeg wel aan. Daarom zijn we er verder mee gegaan. In het begin plaatste ik de livevideo’s op andere sites, nu plaats ik ze deels daar maar heb ik alles ook in eigen beheer via eigen platforms", vertelt Rocks.

"Mijn buik hield ik in het begin bedekt"

"Ik liet ook niet alles zien in het begin, mijn buik hield ik bedekt omdat ik me daar nog wat voor schaamde."

Het balletje ging verder rollen, er kwamen pornovideo's waarin ze samen met haar partner speelde bij en op verzoek maakte ze ook video's waarin ze bijzondere kostuums aan had. Anno 2021 is het een naar eigen zeggen een goedlopend bedrijf waar ze van kan leven. Ze is inmiddels ook een platform begonnen waar andere webcamdames zich kunnen aanmelden.

Als je twee kinderen hebt, is de kost met webcamseks verdienen niet makkelijk. Ze zit dan ook niet de hele dag voor de camera. "Tegenwoordig werk ik alleen op afspraak. Ik kijk dan of de kinderen weg zijn. De oudste weet wel dat ik geld verdien met internet maar kent de details niet."

"De eerste week verdiende ik 1200 euro"

Haar zelfbeeld is enorm gegroeid in de laatste twee jaar door alle complimenten die ze van de mannen krijgt. Bovendien kan ze er inmiddels makkelijk van leven. "De eerste week haalde ik meteen 1200 euro op."

Haar fans die ze onder meer via social media bereikt, komen niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa en uit landen als Dubai en Amerika.

Sascha Rocks is de naam waarmee de Budelse op internet bekend staat. Haar echte naam is bij de redactie bekend, maar wil ze vanwege haar privacy niet openbaar maken.

