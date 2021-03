Jumbo experimenteert met slimme winkelwagen die zelf je boodschappen scant

Foto: Jumbo vergroot

Een winkelwagen die ziet welke boodschappen jij erin gooit en ondertussen netjes bijhoudt welk bedrag je bij elkaar geshopt hebt. Het klinkt wat gek, maar precies dat futuristische plan testen ze vanaf deze week bij de Jumbo Foodmarkt in Veghel.

Er zitten nogal wat technologische snufjes in het karretje. Zo registreren ingebouwde cameraatjes precies wat iemand in de wagen legt. Daar wordt op dit moment druk mee geëxperimenteerd. Hier en daar valt nog wat winst te behalen, zag expert Harm van Gruythuisen. "Het is grappig: als ik er iets in smijt, ziet de camera gewoon wat het is. Maar zet ik een product er heel rustig in, dan gaat het nog wel eens mis."

Bonnetje op je scherm

Maar de camera's zijn niet de enige toevoegingen aan het 'ouderwetse' winkelwagentje. Zo komt er op de nieuwe versie een groot scherm, waarop je precies kunt zien wat er al in de wagen ligt en hoeveel dat bij elkaar kost. En het scherm biedt meer mogelijkheden, denkt Van Gruythuisen. "Denk aan pop-ups met informatie of een zoekfunctie voor producten." Op termijn moet het mogelijk zijn om via het schermpje te betalen.

Wanneer en óf we de slimme winkelwagens daadwerkelijk in de supermarkt kunnen verwachten is nog de vraag. Volgens Jumbo is het nog veel te vroeg om daarop vooruit te lopen. Tot die tijd moeten we dus nog gewoon zelf bijhouden hoeveel dat pak koffie en die krop sla bij elkaar kosten.

