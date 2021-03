FC Den Bosch hard onderuit tegen FC Volendam

vergroot

FC Den Bosch heeft het goede resultaat van afgelopen maandag (2-1 overwinning uit bij Jong Ajax) geen vervolg kunnen geven. In De Vliert ging de ploeg van Jack de Gier met 1-5 onderuit tegen FC Volendam.

Tot kort voor rust leek het een spannende avond te kunnen worden. El Kadiri had de bezoekers weliswaar na een klein half uur op voorsprong geschoten, maar beide ploegen kregen de nodige kansen. Toch werd het een lastig avontuur voor de Bosschenaren toen linksback Green in de 44e minuut het veld moest verlaten met een rode kaart. In de tweede helft liep de score gestaag op. Bij een 0-4 stand deed Kuijpers nog iets terug namens de thuisploeg. FC Den Bosch blijft door de nederlaag onderaan de ranglijst bungelen, twee punten achter FC Dordrecht.

TOP Oss

Over FC Dordrecht gesproken: die ploeg verloor op eigen veld met 1-3 van TOP Oss. Het waren welkome punten voor de Brabanders, die de afgelopen vier wedstrijden verloren. Mart Remans was de man van de wedstrijd. Hij nam de eerste twee goals voor zijn rekening. Na een uur spelen bracht FC Dordrecht de spanning terug in de wedstrijd met de 1-2 van Jansen. Pas in de vijfde minuut van de blessuretijd schoot Van der Heijden de wedstrijd definitief op slot.

Jong PSV

Uit bij NEC verloor Jong PSV alweer de derde wedstrijd op rij. Het werd 2-0 in het Goffertstadion. Beide doelpunten vielen pas na rust. Van de laatste negen wedstrijden wonnen de Eindhovenaren er slechts één. De ploeg is door die slechte reeks inmiddels afgezakt naar de 17e plaats op de ranglijst.

FC Eindhoven

FC Eindhoven heeft vrijdagavond met 1-3 verloren van Almere City. Hugo Botermans scoorde voor de thuisclub. De eindstand was al bij rust bereikt. Jasper Dahlhaus (paal) en Brian De Keersmacker (lat) waren dicht bij een treffer. De bal van de De Keersmacker leek het doel in te gaan maar keeper Woud tikte de bal uit de benedenhoek. De volgende wedstrijd is op maandag 22 maart, waarbij FC Eindhoven de verre reis naar koploper SC Cambuur gaat maken.

