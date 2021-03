In Grave moeten ze volgende week twee keer kiezen

Wachten op privacy instellingen... Land van Cuijk Volgende Vorige vergroot 1/2 Inwoners Grave verdeeld over fusie

Waar de meeste Nederlanders volgende week alleen hoeven te kiezen welke partij hun stem verdient, mogen inwoners van de gemeente Grave twee vakjes inkleuren. Zij kunnen dan via een referendum aangeven of Grave zelfstandig moet blijven óf dat de vestingstad moet opgaan in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk.

Sven de Laet Geschreven door

De kwestie verdeelt het stadje inmiddels al lange tijd tot op het bot. Begin vorig jaar stapte een wethouder zelfs op als gevolg van de politieke tweestrijd. En de verschillende partijen zijn sindsdien geen millimeter dichter bij elkaar gekomen. Het referendum van volgende week moet definitief een einde maken aan het gesteggel.

Zelfstandig is verstandig

De coalitie blijft erbij dat Grave prima zelfstandig kan blijven. Volgens Astrid Bannink, fractievoorzitter van de Lokale Partij Grave, is dat zelfs de beste optie voor de inwoners van de gemeente. "Als je opgaat in een veel grotere gemeente, kom je als burger toch een stuk verder van de politiek af te staan. Plus, het is maar de vraag of de belangen van onze inwoners dan nog net zo goed behartigd worden als nu het geval is. Stem je verstandig, dan stem je dus zelfstandig."

Financieel onhaalbaar

Toch denkt de oppositie dat het voor Grave simpelweg niet te doen is om op eigen benen te blijven staan. Zo is fractievoorzitter Jacques van Geest van Verenigd Progressief Grave al jaren voor een fusie met Land van Cuijk. "We kunnen het financieel gewoon niet meer volhouden op deze manier. Dan moet de onroerendezaakbelasting de komende jaren wel zo hard stijgen... Dat kunnen veel inwoners van onze gemeente gewoon niet dragen. Op deze manier gaan we naar de bliksem."

Van Geest snapt wel dat het sommige Gravenaren pijn doet om de zelfstandigheid van hún woonplaats los te laten. "Maar we moeten proberen los te komen van dat sentiment. Daarom roep ik op om een beslissing te maken met het hart, maar ook zeker met het hoofd."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.