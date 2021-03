Mario Bilate schiet NAC in blessuretijd naar overwinning

Wachten op privacy instellingen... Mario Bilate, spits van NAC scoorde twee keer. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-spits Mario Bilate met twee goals matchwinaar tegen Helmond Sport.

NAC heeft vrijdagavond in eigen stadion met 3-2 gewonnen van Helmond Sport. Een uitslag die in extremis tot stand kwam. Spits Mario Bilate scoorde namelijk pas in blessuretijd de winnende goal. Zes zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Ronald Strater Geschreven door

NAC-aanvoerder op de bank

Opvallend aan de opstelling van NAC was dat trainer Maurice Steijn aanvoerder Dion Malone op de bank had gezet. Op zijn plaats speelde de Noor Colin Rösler in het hartje van de defensie. Hoewel Malone de laatste tijd niet echt in goede doen is, was hij door Steijn om een heel andere reden gepasseerd. De centrale verdediger staat met vier gele kaarten op scherp en de coach wilde geen schorsing riskeren met het oog op de uitwedstijd tegen volgende week FC Volendam. Datzelfde verhaal ging op voor rechtsback Moreono Rutten die werd vervangen door Robin Schouten.

Vuurwerk voor en door Helmond Sport

Tegenstander Helmond Sport werd bij vertrek naar Breda uitgezwaaid door tientallen supporters met vuurwerk. De Helmondse aanhang wilde de ploeg een hart onder de riem steken omdat het vorige week vrijdag met maar liefst 7-0 van NEC verloor. Hoewel met fakkels zwaaien tegenwoordig een beetje aan slijtage onderhevig is, elke week is het wel raak, was het toch een erg mooi gebaar.

En wellicht dat het hielp, want Helmond Sport kende een vliegende start in het Rat Verlegh Stadion. Terwijl NAC de gasten eigenlijk probeerde op te jagen, viel de goal aan Bredase zijde. Een misverstand tussen keeper Nick Olij en Robin Schouten zorgde er al in de zesde minuut voor dat Karim Loukili voor Helmond Sport na een prima aanval eenvoudig kon scoren.

Afgekeurde goal

NAC bakte er die eerste helft zeer weinig van en wekte eigenlijk geen moment echt de indruk dat het er alles aan deed om nog in aanmerking te komen voor directe promotie naar de eredivisie. Vooral aanvallend kon de thuisploeg geen vuist maken, hoewel er toch werd gescoord in de 35e minuut. Mario Bilate kopte een voorzet van Thom Haye tegen de onderkant van de lat en de bal leek over de doellijn te zijn geweest. Scheidsrechter Vos en vooral zijn grensrechter vonden echter van niet en keurden het doelpunt af.

Drie wissels en een goal in beginfase

In de rust nam NAC-trainer Maurice Steijn maatregelen en kwam in de tweede helft met maar liefst drie wissels op de proppen. Anco Jansen, Dion Malone en Moreno Rutten kwamen in de ploeg, terwijl Lewis Fiorini, Colin Rösler en Robin Schouten achterbleven in de kleedkamer. Of het aan de wissels lag of niet, maar NAC was meteen succevsol. Een voorzet in de 48e minuut van Michaël Maria kon bij de tweede paal binnengewerkt worden door Lex Immers, 1-1.

Winnen in extremis

Zeven minuten later nam Helmond Sport echter alweer een voorsprong. Een afstandschot van Arno van Keilegom vloog via de schoen van Lex Immers precies in de kruising achter doelman Olij. NAC begon daarna te knokken en op karakter kwam de ploeg in de 67e minuut op 2-2. Mario Bilate ronde een steekpass van Dion Malone prima af. De Bredase oloeg gaf niet op en dat werd beloond. In blessuretijd scoorde Mario Bilate zijn tweede doelunt van de wedstrijd en maakte er 3-2 van. Een hele belangrijke goal in de strijd om de tweede plaats, de gewilde plek die recht geeft op direte promotie.

