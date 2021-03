Paarden snel uit stallen gehaald bij grote brand in manege Hilvarenbeek

Het vuur kwam korte tijd boven het dak uit (foto: SQ Vision). vergroot

Er heeft vrijdagavond even brand gewoed bij manege Florian Stables aan de Veldhoven in Hilvarenbeek. Alle paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

De brand in de manege, die zo'n 2.500 vierkante meter groot is, werd rond half negen ontdekt. De eigenaars, die zelf op het terrein wonen, hebben de paarden meteen uit de stallen gehaald. Rond negen uur waren alle paarden in veiligheid gebracht.

Het vuur kwam korte tijd boven het dak uit, maar al snel bleek alleen nog stro te branden. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen.

