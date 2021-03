Tiener zit muurvast in kinderschommel, brandweer moet haar bevrijden

De brandweer bevrijdde het meisje uit de kinderschommel (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een tienermeisje is vrijdagavond door de brandweer bevrijd uit een schommel aan het Rooseveltplein in Tilburg. Ze stapte in een schommel die bedoeld is voor heel kleine kinderen en kon er vervolgens niet meer zelfstandig uit komen.

Daarop werd de brandweer gewaarschuwd. Die verwijderde een deel van de schommel om het meisje te bevrijden.

Schamen

"Ze schaamde zich heel erg en ging er nadat ze bevrijd was snel vandoor", laat een ooggetuige weten. Het meisje raakte niet gewond.

