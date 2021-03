Man opgepakt die onder invloed van drank en drugs naar zijn ex rijdt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft zaterdagochtend een 45-jarige man uit Udenhout opgepakt die onder invloed van drank en drugs naar zijn ex in Moergestel was gereden. Bij de aanhouding moest de politie geweld gebruiken om de man onder controle te krijgen.

Volgens de politie stond de man voor de deur van zijn ex 'te vervelen’. Toen agenten bij het huis in Moergestel aankwamen, bleek de man al gevlogen. Later kwamen andere agenten hem tegen in Udenhout en werd hij aangehouden.

De man gaf zich niet zomaar over: hij probeerde weer in zijn auto te stappen en weg te rijden. De agenten moesten geweld gebruiken om dat te voorkomen.

Ook op het politiebureau was de man nog niet rustig te krijgen. Volgens de politie ‘was hij recalcitrant en weigerde hij alle medewerking’. Daarom is zijn rijbewijs afgepakt.

