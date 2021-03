'Spelen met de volksgezondheid'; partijen verdeeld over halveren veestapel

vergroot

Fractievoorzitter Hoekstra (CDA) ziet niks in het halveren van de veestapel in onze provincie. Dat zei hij zaterdagavond tijdens het Debat van het Zuiden. Hij pleit ervoor om in plaats daarvan in te zetten op innovatie. Hoekstra vreest dat boeren het land zullen verlaten als er de komende jaren nog strengere eisen gesteld worden. "Er wordt nog net zoveel vlees gegeten in de wereld, dus dan wordt het wel ergens anders vandaan gehaald."

Pure bluf

Volgens Klaver is het 'pure bluf' om te beweren dat zaken als de stikstofproblematiek kunnen worden opgelost door innovatie. "Dat heeft de afgelopen twintig jaar ook niet geholpen." Daarnaast spelen partijen die niet willen meewerken aan de halvering van de veestapel volgens hem met de volksgezondheid. "We hebben met de Q-koorts en corona gezien wat de gevolgen kunnen zijn als een ziekte wordt overdragen van dier op mens."

Daar sloot SP-leider Marijnissen zich bij aan. "Ik ken mensen die jaren geleden getroffen zijn door Q-koorts en daar nog steeds ziek van zijn. Sindsdien is het aantal geiten niet afgenomen, maar toegenomen. Dat is een dikke middelvanger naar alle Brabanders die door de ziekte getroffen zijn."

Samenwerking met Forum

Niet alleen Hoekstra en Klaver stonden lijnrecht tegenover elkaar tijdens het debat. Zo vroeg lijstrekker Kaag van D66 aan Rutte waarom hij een samenwerking in de Tweede Kamer met Forum voor Democratie uitsluit, maar twee jaar terug na de Provinciale Statenverkiezingen wel met de partij van Thierry Baudet in zee is gegaan in de provincie. "Is Forum dan wel goed genoeg voor dit doel?"

Rutte counterde die vraag door te benadrukken dat de VVD destijds samen wilde werken D66, Groenlinks en de Partij van de Arbeid. "Maar jullie liepen toen weg." Volgens Kaag kwam dat doordat de VVD van begin af aan een coalitie met Forum voor ogen had.

Dan was er nog een opvallend moment aan het begin van het debat. Hoekstra beet Ploumen toe dat zij 'haar standpunt mooi had ingestudeerd'. Zij reageerde verontwaardigd en kreeg niet veel later steun van Kaag. "We bereiden ons allemaal goed voor, dus laten we elkaar daarop vooral niet de maat nemen."

Het debat over het thema 'milieu' terugkijken? Dat kan hieronder.

