Oplossen woningnood 'supermoeilijk en taai probleem' vinden lijsttrekkers

Bouwen, bouwen, bouwen. Daarover zijn de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen het zaterdagavond in het Debat voor het Zuiden eens. Maar of het lukt om het enorme tekort van honderdtwintigduizend woningen in Brabant en een miljoen in heel Nederland de komende jaren op te lossen, valt nog te bezien. "Een supermoeilijke opgave", noemt Jesse klaver van GroenLinks het. "Een taai probleem", zegt Rutte.

Sandra Kagie Geschreven door

Daar houdt de eensgezindheid echter op. Van het nut van een huurplafond om het stijgen van de huren tegen te gaan, kan Klaver, Rutte bijvoorbeeld niet overtuigen. Het voorkomen van huurstijgingen kun je volgens de VVD-leider alleen tegengaan door te zorgen voor een groter woningaanbod.

Lilian Marijnissen pleit namens de SP vooral voor betaalbaar bouwen. En dat kun je volgens haar niet aan de VVD en de markt overlaten. "Dan blijven de beleggers de baas op de woningmarkt", zegt ze. Ze vindt onder meer Lilianne Ploumen van de PvdA aan haar zijde. Volgens haar willen Rutte, Hoekstra, Kaag en Wilders de huisjesmelkers helemaal niet aanpakken.

PVV-leider Geert Wilders en Sigrid Kaag van D66 clashen tijdens dit debat vooral over de opmerking van de PVV-leider dat het kabinet in de afgelopen vier jaar vooral heeft gezorgd voor honderdduizend woningen voor statushouders. Volgens Kaag verdraait hij de situatie. "Arbeidsmigranten en kennismigranten hebben ook een huis nodig."

