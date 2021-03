Louis zorgt al 22 jaar voor 'zijn' kapel en baalt van reeks diefstallen

Voor de vierde keer in korte tijd zijn de kistjes vol waxinelichtjes gestolen uit de Mariakapel in Dorst. Beheerder Louis Volders baalt enorm en heeft ter vervanging maar twee lege koekdozen neergezet. ''Waarom doen mensen dit?", vraagt hij zich af.

Louis Volders is al twintig jaar beheerder van het kapelletje aan de Wethouder van Dijklaan in Dorst. Daar is hij meer dan twintig jaar geleden mee begonnen na een slepend ziekbed. Sindsdien staat hij in het krijt bij de Heilige Maria.