'Levens zijn kapot gemaakt', Brabantse onvoldoende voor politiek is 'mild'

Brabanders geven politici in Den Haag een magere 5,3 op de vraag of zij zich gehoord voelen. Volgens SP-leider Marijnissen is dat nog mild. "Er zijn levens kapot gemaakt," reageerde ze zaterdagavond in het Debat van het Zuiden.

Met haar verwijt doelde Marijnissen op de toeslagenaffaire. "Het komt allemaal doordat de Haagse politiek er niet voor mensen is. Dat neem ik het kabinet en premier Rutte kwalijk. Hij ziet niet meer wat er gebeurt in het land."

Rutte zelf kon niet anders dan haar grotendeels gelijk geven. "De SP heeft recht van spreken. Zij hebben eerder gesignaleerd wat er allemaal misging op dit gebied. Dat was verschrikkelijk. Nu moeten we daar lessen uit trekken."

Volgens PVV-leider Wilders is juist de aanpak van het coronavirus dé oorzaak voor het matige vertrouwen van de Brabanders. Volgens hem kunnen de maatregelen allang versoepeld worden en is het daarom onverteerbaar dat ondernemers hun zaak op slot moeten houden. Rutte benadrukte maar weer eens dat het niet gaat om dat ene café of restaurant, maar om het totale plaatje.

Ook Klaver mengde zich in de discussie rondom het corona-beleid. Volgens de leider van GroenLinks zouden de lijsttrekkers er goed aan doen om eens in oplossingen te denken. "We hebben 30 miljoen sneltesten liggen. Ik zou dolgraag willen dat die worden gebruikt om meer toegankelijk te maken. Het valt aan al die Brabantse ondernemers niet uit te leggen dat die testen nu op de plank blijven liggen."

Overigens werd Wilders zelf ook nog even onderwerp van het debat, toen werd besproken dat de VVD bij voorbaat niet met de PVV wil samenwerken. "Een gotspe," vindt Wilders. "Als je echt in democratie gelooft, kun je nooit vooraf zeggen dat je niet met de PVV in zee wilt."

Niet veel later geven ook de andere partijen aan een samenwerking met de partij van Wilders uit te sluiten. Volgens CDA-leider Hoekstra heeft hij dat volledig aan zichzelf te danken, doordat zijn verkiezingsprogramma op meerdere punten in strijd is met de Grondwet. Wilders reageerde furieus: "Een schande. Wij zijn groter dan uw partij. Wie denkt u dat u bent?"

