'Niet gierig zijn met Brabant', lijsttrekkers roemen Brabantse economie

De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen hadden zaterdagavond tijdens het Debat van het Zuiden veel mooie woorden over voor de kracht van de Brabantse economie. CDA-leider Wopke Hoekstra gaf aan dat we als Nederland met innovatieve technologieën waar Brabant zo sterk in is 'onze boterham moeten verdienen'. PVV-leider Geert Wilders noemde de Brabantse economie 'uniek'. En Jesse Klaver gaf aan Eindhoven te zien als de hoofdstad van de 'green new deal'.

Wat VVD-leider Mark Rutte betreft gaat Brabant Nederland zelfs voor 'wanneer we dadelijk aan het eind van de coronacrisis weer een vliegende start moeten maken'.

Kaag verbaasd: 'eens met Wilders'

In dit debat met als thema de Brabantse economie moest Sigrid Kaag namens D66 toegeven 'het tot haar verbazing eens te zijn met Wilders'. Wilders gaf aan dat Den Haag er alles aan moet doen om Brabant te helpen de unieke economische positie te behouden. En hij noemde onderwerpen als opleiding en infrastructuur.

"We moeten als Den Haag niet gierig zijn met Brabant. Dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee", stelde Kaag vervolgens.

Hoekstra vs. Ploumen

CDA-leider Hoekstra die naar eigen zeggen in onze provincie de inspiratie vond voor het Nationaal Groeifonds dat hij en voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken vorig jaar introduceerden, greep dit debat aan om Lilianne Ploumen van de PvdA te vragen het 'bedrijfsleven niet kapot te belasten'.

Hij doelde op de 42 miljard aan lastenverzwaring die de PvdA voor het bedrijfsleven in petto heeft. "Een eerlijke bijdrage van multinationals en het bedrijfsleven voor de samenleving", pareerde Ploumen.

