RKC ziet na nederlaag tegen Sparta concurrentie naderen

RKC heeft zich zaterdagavond een slechte dienst bewezen door met 2-0 onderuit te gaan tegen Sparta. In een matige wedstrijd zorgden de doelpunten van Spartanen Tom Beugelsdijk en Brian Smeets voor de enige hoogtepunten in de wedstrijd. Wat viel op in Rotterdam?

1. Bang te verliezen

Eerder op de dag won Willem II van Heerenveen en pakte Emmen een punt in Groningen. Deze uitslagen zorgde ervoor dat er veel druk stond op de wedstrijd tussen RKC en Sparta. Beide ploegen zijn nog niet zeker van handhaving en moeten in het slotstuk van de competitie nog vol aan de bak.

Vooral RKC, dat Willem II op twee punten zag komen, durfde in de eerste helft geen risico te nemen. Het zorgde voor een spelbeeld dat voor beide ploegen onbekend was. Sparta moest op eigen kracht kansen creëren, terwijl RKC soms wat werd teruggedrongen in de eigen zestien. De spaarzame mogelijkheden in de eerste helft waren dan ook voor de thuisploeg. Maar kansen waren het niet te noemen. Het was het gevolg van het feit dat beide ploegen bang waren om te verliezen.

2. Doelpunt valt uit de lucht

Ook de tweede helft leek weinig verandering te brengen in het spelbeeld. Maar een klein kwartier na rust werd de ban toch gebroken. Een vrije trap vanaf de rechterkant werd voor de goal van RKC gebracht. Ahmed Touba, een dit seizoen normaal betrouwbare centrale verdediger, was Tom Beugelsdijk kwijt. De verdediger van Sparta kwam helemaal vrij voor doelman Kostas Lamprou en kopte de bal hard in het dak van het doel.

Het was een doelpunt waar tot dan toe nog niemand echt recht op had. En dus kon gesteld worden dat de Rotterdamse goal zowel letterlijk als figuurlijk uit de lucht kwam vallen.

3. Gebrek aan een slotoffensief

Waar Fred Grim eerder al met het inbrengen Thijs Oosting al probeerde iets aanvallender te gaan spelen, wisselde de trainer 10 minuten voor tijd pas écht offensief. Ondanks dat verdediger Shawn Adewoye zijn debuut maakte gingen de bezoekers met drie man achterop spelen. Ook de lange spits David Min werd ingebracht om iets te forceren.

Maar ondanks de offensieve wissels ontbrak het bij de uitploeg aan een slotoffensief. Het was ook niet iets dat Grim vaker probeert. Ongeacht de tussenstand houdt de oefenmeester altijd vast aan zijn standaard 4-3-3-formatie. De spelers waren dan ook na deze wisselingen zoekende waardoor er ook in deze formatie geen échte kans meer gecreëerd werd. Uiteindelijk was het Brian Smeets die in de blessuretijd na een blunder van doelman Kostas Lamprou de 2-0 eindstand op het scorebord zette.

3. Penibele situatie

De nederlaag in Rotterdam zorgt ervoor dat RKC toch weer in een penibele situatie is beland. Ondanks dat de Waalwijkers nog twee punten voorsprong hebben op nummer zestien Willem II, begint het toch heet onder de voeten te worden. Een aantal week geleden stond het woord handhaving al voor de helft in potlood geschreven. Maar na het punt tegen ADO en de twee nederlagen van de afgelopen weken kan het woord handhaving voorlopig weer worden uitgegumd.

Het gaat een zinderend slot worden tussen de ploegen onderin. Vooral de uitwedstrijden tegen FC Emmen, Willem II en VVV gaan allesbepalend worden in de strijd tegen degradatie.

