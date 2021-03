Kaag valt Rutte aan over samenwerking met Forum: 'Waarom wel in Brabant?'

Tijdens het Debat van het Zuiden heeft D66-leider Kaag zaterdagavond de aanval geopend op lijsttrekkers Rutte (VVD) en Hoekstra (CDA). Ze sprak hen aan op de samenwerking met Forum voor Democratie. "Principes zijn niet alleen nationaal."

CDA gepasseerd Volgens Rutte was die samenwerking daarentegen onvermijdelijk. Volgens de premier heeft de VVD eerst geprobeerd te praten met de progressieve partijen D66, GroenLinks en de PvdA, maar trokken zij al snel de stekker uit die gesprekken. "Wij hebben geprobeerd met u een minderheidscoalitie te vormen, maar u liep tot drie keer toe weg." Opmerkelijk, want dat zou betekenen dat Rutte de landelijke coalitiepartner CDA links wilde laten liggen.

Kaag geeft aan dat een samenwerking met de VVD in Brabant nooit echt aan de orde is geweest. "U lonkte van begin af aan naar Forum." Vervolgens vraagt ze hoe Rutte verklaart dat hij een samenwerking met de partij van Baudet landelijk uitsluit vanwege "antisemitisme, racisme en vrouwenhaat", maar dat in Brabant niet doet. "Principes zijn niet alleen nationaal." Rutte geeft aan dat het om andere mensen gaat, met wie prima te werken valt.