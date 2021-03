Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Het Debat van het Zuiden in drie minuten

Van tamheid was zaterdagavond geen sprake tijdens het Debat van het Zuiden in Den Bosch. De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen trokken fel van leer. Het leidde tot harde confrontaties tussen hen. Waarbij opviel dat D66-leider Sigrid Kaag het vooral had gemunt op VVD-leider Rutte.

Sandra Kagie & Sven de Laet Geschreven door

De zeven lijsttrekkers - Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) - gingen met elkaar in debat aan de hand van stellingen over de landbouw, de woningnood en de Brabantse economie.

Tot slot probeerden ze in ronde vier het vertrouwen van de Brabantse kiezer terug te winnen. Uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant bleek eerder deze week namelijk dat bijna de helft van de Brabanders zich onvoldoende gehoord voelt door politici in Den Haag.

Kijk hier heel het Debat van het Zuiden terug:

Wachten op privacy instellingen...

Alles over de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart, vind je op onze themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.