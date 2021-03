'Virgil van Dijk op EK is niet heel waarschijnlijk', meent Jürgen Klopp

Virgil van Dijk gaat het EK voetbal deze zomer niet halen. Dat denkt althans zijn trainer bij Liverpool, Jürgen Klopp. De Bredase verdediger raakte in oktober ernstig geblesseerd aan zijn knie tijdens de stadsderby tegen Everton, na een charge van keeper Jordan Pickford.

De blessure van Van Dijk was zo ernstig dat hij geopereerd moest worden. Inmiddels is hij aan het revalideren. Op social media geeft de aanvoerder van Oranje updates over hoe zijn herstel verloopt. Die beelden zien er hoopvol uit, maar Liverpool-coach Jürgen Klopp vindt het niet realistisch om Van Dijk op het EK te verwachten. Dat zei hij tijdens een persconferentie.