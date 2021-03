Maikel van der Vleuten heeft alternatief voor Olympische Spelen na val

Maikel van der Vleuten (foto: VI Images) vergroot

Springruiter Maikel van der Vleuten uit Geldrop kan niet met zijn toppaard Dana Blue meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. Het paard raakte geblesseerd bij een toernooi in Doha. Gelukkig heeft hij met Beauville Z een uitstekend alternatief, zegt hij in het sportprogramma Afslag Zuid.

"We waren twee weken in Doha voor twee vijfsterrenevenementen. De eerste week verliep goed. Bij de tweede week was er in de warming-up miscommunicatie tussen mij en Dana Blue. Dat leidde tot een ongelukkige val en dat heeft voor het paard niet goed uitgepakt", zegt Van der Vleuten in het radioprgoramma van Omroep Brabant.

Bij een horde is het aan de ruiter om het juiste moment van de sprong aan te geven, legt hij uit. "Niet te ver weg, want dan halen we het niet. En ook niet te dichtbij. We kwamen bij de sprong zo uit dat we er voor mijn gevoel nog één galopsprong te ver vanaf zaten. Dana Blue begreep me niet goed en zette af, struikelde over de balken en viel."

Inmiddels is het been van het paard goed ingepakt en gespalkt. Het is wachten op het oordeel van de dierenarts, opereren of niet. "Of ze op topniveau kan terugkomen, is afhankelijk van het herstel."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen eind juli. Van der Vleuten gaat daarvoor trainen met een ander paard, Beauville Z. Maar dat is geen achteruitgang, zegt hij over het paard waarmee hij onder meer de Grote Prijs van Aken en een wedstrijd in Lier won. "Beauville Z was ook mijn eerste keus voor Tokio. Maar Dana Blue is wat ouder en heeft wat meer ervaring."

Uiteindelijk is de ruiter afhankelijk van de keuze van de bondscoach, die een aantal weken voor de Olympische Spelen bekend maakt welke ruiters hij meeneemt. "Welk paard is op dat moment in het juiste ritme en flow? Daar baseert de coach zijn keuze op."

Neemt hij het zichzelf kwalijk dat Dana Blue geblesseerd is? "Natuurlijk vond ik het heel erg en voel je je vervelend, maar het is een momentopname. Dit kan iedereen gebeuren. Werken met dieren gaat soms mis. Ze hebben dan iets anders in gedachten dan wij van ze vragen."

