PSV schiet weinig op met gelijkspel tegen Feyenoord

PSV is in eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel met Feyenoord. Daarmee blijft PSV op plek twee in de Eredivisie, maar geeft het koploper Ajax de kans om de voorsprong in de competitie onoverbrugbaar te maken. De volgende zaken vielen op in Eindhoven.

1. PSV leert niet van fouten

PSV leek weinig geleerd te hebben van de wedstrijd in De Kuip eerder dit jaar. Net als toen gaf PSV zondagmiddag ook weer ontzettend veel ruimte weg. PSV had het meeste balbezit, maar Feyenoord loerde op de counter en de Eindhovenaren legden geen strobreed in de weg om die counters tegen te gaan. Na een goede beginfase van Eindhovense kant, scoorde Feyenoord met de eerste de beste kans.

Vooral via de zijkanten kon Feyenoord in de omschakeling gevaarlijk worden. Philipp Max en Denzel Dumfries stonden weer ontzettend 'hoog' op het veld, waardoor er telkens heel veel ruimte was voor het counterende Feyenoord. PSV mocht van geluk spreken dat de Rotterdammers, vooral in de eerste helft, dusdanig slordig omgingen met de kansen.

Na rust had PSV het wat beter onder controle, maar juist die controle zorgde ervoor dat de Eindhovenaren niet echt tot hele grote kansen kwamen. Noni Madueke raakte nog de paal, maar dichterbij dan dat kwam PSV niet.

2. Anders aanvallen dan normaal

Juist via de backs is PSV aanvallend sterk. Schmidt heeft de functie van zowel Max als Dumfries al eens een wapen genoemd, maar doordat Feyenoord met vijf man achterin stond, kon PSV via de flanken Zahavi en Malen maar moeilijk vinden.

En dus moest PSV een andere oplossing bedenken. De ploeg van Schmidt moest veelal door het midden spelen en deed dat niet eens zo slecht. PSV liet de bal snel rond gaan en de spitsen probeerden snel weg te draaien bij hun directe tegenstander, wanneer ze aan de bal kwamen. Vaak zocht PSV ook de diepte en dat leverde meerdere malen gevaar op.

3. Fouten Sangaré

Vooraf had Schmidt één dilemma voor zijn basisopstelling: wat te doen met Boscagli? De Fransman is van huis uit een centrale verdediger, maar speelde door een schorsing van Sangaré tweemaal op het middenveld en deed dat naar behoren.

Uiteindelijk koos Schmidt voor zekerheid met Boscagli achterin en met Rosario en Sangaré op het middenveld. Maar zo’n zekerheidje bleek Sangaré in ieder geval niet. De Ivoriaanse middenvelder maakte een onzekere indruk, leverde veel (simpele) ballen in die dan ook weer gevaar voor Feyenoord opleverde.

Ondanks de onzekere indruk, bleef Sangaré staan. En toch greep Schmidt in tijdens de rust met twee wissels. Waar verschillende mensen aan een wissel van de Ivoriaan hadden gedacht, besloot de Duitse oefenmeester om Viergever naar de kant te halen en Teze voor hem in de plek te zetten. Ook was Gakpo na terugkeer van een enkelblessure na 45 minuten klaar, Madueke verving hem.

4. Gelijkspel levert niets op

PSV heeft niets aan het gelijkspel. Het zorgt ervoor dat koploper Ajax zondagmiddag de voorsprong van 5 punten (en nog een wedstrijd tegoed) verder kan uitbreiden en het gat onoverbrugbaar kan maken. En wellicht nog relevanter voor PSV in deze positie: AZ, de komende tegenstander en directe concurrent, nadert PSV tot drie punten in de strijd om plek 2. Er staat volgende week dus weer genoeg op het spel voor de ploeg van Schmidt.

De wedstrijd met AZ geeft PSV weer wel een kans om weer eens een topwedstrijd te winnen. Ook zondagmiddag lukten het de Eindhovenaren dus weer niet om een topper te winnen. Al 15 wedstrijden op rij slaagt PSV daar dus niet in.

