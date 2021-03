Wachten op privacy instellingen... De Merwedebrug. Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoera: de Merwedebrug is jarig, het 'oudje' wordt 60 jaar!

De Merwedebrug bij Werkendam wordt maandag zestig jaar oud. Op 15 maart 1961 werd de brug officieel geopend door koningin Juliana, zes decennia later rijden er dagelijks ruim 95.000 voertuigen overheen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het naar omstandigheden ‘best goed met haar’, maar in oktober 2016 was dat wel anders: de brug stond toen op instorten.

Rob Bartol Geschreven door

De situatie was toen zo ernstig dat vrachtagens niet meer over de brug mochten. Het hele land was in rep en roer. Er werd zelfs gesproken over 'Italiaanse toestanden'.

In de zestig jaar dat ze Brabant verbindt met de rest van Nederland, heeft de Merwedebrug heel wat meegemaakt. Storm, verkeersongelukken, haarscheurtjes in de draagbalken én vorig jaar moest de brug voor het eerst in de geschiedenis zelfs gekoeld worden. De zinderende zomerhitte had de brug zoveel doen uitzetten dat er zelfs een stuk 'afgezaagd' moest worden.

De brug kwam er omdat in de jaren vijftig de veerdienst tussen Sleeuwijk en Gorinchem het vele autoverkeer niet meer aankon. De pont was de enige verbinding tussen Antwerpen, Brabant en de rest van Nederland.

Koningin Juliana opent op 15 maart 1961 de Merwedebrug. vergroot

Niet alleen de brug heeft het nodige meegemaakt, de gebruikers ook. Iedereen in de regio Werkendam maakt dagelijks gebruik van de brug en vrijwel er iedereen heeft weleens in de file gestaan. Ook Ans uit Almkerk. “Ik heb een keer vast gestaan omdat er ergens brand was. De brug werd toen gewoon afgesloten. Ik ben toen maar lopend over de brug gegaan en heb de auto aan de andere kant laten staan.”

"Ik was bij de opening van de brug."

Ans, die al heel lang heen en weer gaat over de brug, was er ook bij toen de brug werd geopend. “Ik was bij de opening van de brug. Ik weet nog dat ik achter op de fiets zat bij mijn moeder, ik was toen ruim vier jaar. Ik herinner mij vooral de drukte en ik weet dat mijn oom toen heel dicht bij de koningin is geweest.”

De jarige brug heeft overigens wel zijn langste tijd gehad, ergens tussen 2028 en 2031 moeten er twee nieuwe boogbruggen over de rivier liggen. De nieuwe bruggen zijn nodig omdat Rijkswaterstaat de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder gaat verbreden. De oude 780 meter lange brug wordt dan vervangen door twee nieuwe boogbruggen.

De brug wordt zo’n beetje dagelijks genoemd in de fileberichten. De filevorming ontstaat vooral door de smalle rijstroken op de brug én het feit dat de A15 en A27 samenkomen, vlak voor de brug.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.