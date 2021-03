Van der Poel wint na solo van 50 kilometer: 'Ik had het koud'

Mathieu van der Poel (archieffoto: OrangePictures). vergroot

Mathieu van der Poel heeft zondag een solo van meer dan 50 kilometer bekroond met zijn tweede ritzege in Tirreno-Adriatico van dit jaar. De kopman van Alpecin-Fenix ging op het lastige lokale parcours rond Castelfidardo alleen op avontuur en bereikte solo de finish.

Klassementsleider Tadej Pogacar kwam in de slotfase nog dichtbij, maar was minder snel. Van der Poel had zaterdag op de slotklim in Italië de klassementsrenners laten lopen, waardoor hij voor het klassement geen rol meer speelde.

Het lokale parcours van 23 kilometer, dat na een aanloop vier keer moest worden afgelegd, voerde de renners over tal van korte steile klimmetjes, waar Van der Poel zijn voorsprong langzaam maar vastberaden uitbreidde naar een kleine 3 minuten. "We waren met een groep van twintig goede renners, maar er was weinig samenwerking. Ik kwam op een klim alleen voorop, toen ben ik maar doorgegaan."

"Ik had het door de regen koud."

"Ik was compleet leeg", zei Van der Poel. "Ik reed zo snel mogelijk naar de finish. Ik had het door de regen koud, dus ik wilde warm worden", zei hij over zijn vroege aanval. "Het voelde goed, maar de laatste kilometers waren erg zwaar."

Maandag volgt nog een vlakke rit naar Lido di Fermo, terwijl op de slotdag een individuele tijdrit over ruim 10 kilometer de beslissing moet brengen. "Dit was een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets. Ik zal de laatste twee dagen hier mijn energie sparen. Morgen is het voor de sprinters en voor de individuele tijdrit heb ik ook geen ambities."

