Eerste stemmen uitgebracht in kerk Geertruidenberg: 'Het is wat anders'

In de Geertruidskerk in Geertruidenberg zijn maandagochtend de eerste stemmen uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf halfacht kunnen mensen er stemmen. Maandag en dinsdag zijn de stemlokalen al geopend. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

Ook mensen zonder klachten of die jonger zijn dan zeventig, mogen dus stemmen. Zij worden niet weggestuurd. Een vrouw was er vroeg bij en bracht als eerste haar stem uit. “Het kan maar gebeurd zijn en op maandagochtend zal het nog niet zo druk zijn. Waarom wachten tot woensdag? Mijn keuze stond al vast. Ik heb gelet op de inhoud en wat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd”, verklaarde zij haar haar vroege gang naar de stembus.

De kerk is bekend terrein voor de vrouw. “Het is weer eens wat anders dan een buurthuis.”

Vroeg uit de veren

Ook burgemeester Marian Witte is vroeg uit de veren. “Wij hebben een plek gezocht waar mensen veilig kunnen stemmen”, vult ze de eerste stemmer aan. “Het is een grote ruimte. We hebben looproutes en de mensen die op het stembureau werken zijn ook goed beschermd. Mensen konden zich vooraf laten testen. Het is echt belangrijk dat iedereen zijn stem kan uitbrengen.”

Voor de andere stemlocaties was het volgens Witte ‘even zoeken’, maar is het gelukt. “We zitten deze dagen in de kerk, horecagelegenheden en sportaccommodaties.” Tot slot roept ze mensen die niet tot de risicogroepen behoren op om pas woensdag te gaan stemmen.

Maandagochtend druppelden de eerste kiezers de kerk binnen. Simone van de Lugt (26) is een van de mensen die het stemmen in goede banen moeten leiden. “Het is belangrijk dat jonge mensen betrokken zijn bij de politiek”, vertelt ze. “Daar wil ik een steentje aan bijdragen. Het stemmen gaat zoals altijd, alleen zijn de mensen van het stembureau beschermd met spatschermen, handschoenen en mondkapjes. Ook de stemmers dragen een mondkapje. En het stempotlood mag mee naar huis worden genomen.”

