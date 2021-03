Lichaam gevonden bij water in Hapert, politie doet onderzoek

Bij het water aan de Dalem in Hapert is maandagochtend een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek.

Of het gaat om het lichaam van een man of vrouw, is niet bekendgemaakt. Onderzocht wordt of er sprake is van een misdrijf of een natuurlijke dood. "Er is nog veel onduidelijk", laat een politiewoordvoerster weten.