Overleden man gevonden in water in Hapert, politie doet onderzoek

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Politieonderzoek na vondst lichaam in Hapert

In het water aan de Dalem in Hapert is maandagochtend het lichaam van een nog onbekende man gevonden. De politie doet onderzoek. "Er is nog veel onduidelijk", laat een politiewoordvoerster weten.

Het lichaam zou in het Dalems Stroompje - net buiten Hapert - zijn gevonden, vlakbij Landalpark Het Vennenbos. Onderzocht wordt of er sprake is van een misdrijf of een natuurlijke dood.

De omgeving in Hapert waar het lichaam werd gevonden, wordt uitgekamd (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Na de vondst van het lichaam werden verschillende hulpdiensten opgeroepen (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Agenten doen onderzoek in Hapert (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.