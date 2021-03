Cees en Tonny ontstemd over stemlokaal: 'Hier zou die toch moeten zijn?'

Het 'verplaatste' stemlokaal aan het Roelof Kranenburgplein (Foto: Agnes van der Straaten) vergroot

Cees en Tonny van der Wouw (75 en 77) uit Tilburg zijn slecht ter been, maar wilden maandagmorgen toch gaan stemmen. Het stel ging maandagochtend op weg naar de Westermarkt. Maar daar was in de verste verte geen stemlokaal te vinden. En volgens Cees waren ze niet alleen. "Zeker 25 tot 30 andere ouderen konden het ook niet vinden."

Al redelijk op tijd waren Cees en Tonny op pad gegaan om hun stem uit te brengen. ““Dan zijn we er eens uit en er moest gestemd worden. Maar op de website van de gemeente staat dat er op de Statenlaan bij de Westenmarkt een stemlokaal zou zijn."

Daar aangekomen was er niets te zien, ook niet op het parkeerterrein. "We hebben rondgekeken, maar geen aanwijzingen of vlaggen van het stembureau. Helemaal niks”, vertelt Cees. "Dat maakt je wel boos."

'Stemlocatie verplaatst'

Net als alle andere stemmers ging het stel maar weer naar huis. Thuis heeft Cees met de gemeente gebeld en hij kreeg te horen dat ‘de stemlocatie was verplaatst’. Wel in de buurt van het winkelcentrum, maar niet te vinden voor Cees, Tonny en de andere stemmers.

De tent staat inderdaad niet in de Statenlaan maar op het Roelof Kranenburgplein. Volgens mensen daar zoeken veel stemmers inderdaad naar de juiste locatie.

Het 'verplaatste' stemlokaal aan het Roelof Kranenburgplein (foto: Agnes van der Straaten). vergroot

“De gemeente gaat het uitzoeken, maar heeft mijn gegevens niet gevraagd. Dat wordt dus lastig”, zegt Cees die inmiddels zijn zoon heeft gebeld. “We gaan vanmiddag samen stemmen in de Postelse Hoeve. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want we moeten zelfstandig kunnen stemmen.”

De gemeente Tilburg had nog geen klachten over de stemlocatie ontvangen. Ze zoekt uit wat er is misgegaan.

