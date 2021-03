Hulp ingeschakeld voor man en kind in vervuild huis in Helmond

De gemeente Helmond heeft maandag hulp ingeschakeld voor een man en kind die in een vervuild huis wonen aan de Trompstraat.

Agenten ontdekten in dit huis verschillende voorwerpen voor het verwerken en verpakken van harddrugs. Op verschillende plekken in huis waren kleinere hoeveelheden harddrugs verstopt.

De man had nog een straf openstaan, daarom is hij aangehouden. Volgens de gemeente is er sprake van adresfraude. Dit wordt verder onderzocht.